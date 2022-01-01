Zocdoc Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Zocdoc варира от $70,350 общо възнаграждение годишно за Успех на клиентите в долния край до $225,750 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zocdoc. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Фул-стак софтуер инженер

Маркетинг
Median $200K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $226K

Специалист по данни
Median $168K
Успех на клиентите
$70.4K
Продуктов дизайнер
$201K
Продуктов мениджър
$173K
Проектен мениджър
$136K
Рекрутър
$142K
Продажби
$109K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Zocdoc, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zocdoc е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $225,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zocdoc е $168,000.

