Zivver
Zivver Заплати

Заплатата в Zivver варира от $38,591 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $158,620 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zivver. Последно актуализирано: 11/15/2025

Софтуерен инженер
Median $81.1K
Обслужване на клиенти
$38.6K
Продуктов мениджър
$159K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zivver е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $158,620. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zivver е $81,107.

