ZipRecruiter Заплати

Заплатата в ZipRecruiter варира от $79,600 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $422,417 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ZipRecruiter. Последно актуализирано: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack софтуерен инженер

Специалист по данни
Median $170K
Продуктов мениджър
Median $258K

Продуктов дизайнер
Median $142K

UX дизайнер

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $294K
Счетоводител
$91.3K
Бизнес анализатор
$266K
Мениджър на науката за данни
$293K
Човешки ресурси
$79.6K
Маркетинг
$259K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ZipRecruiter, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ZipRecruiter е Софтуерен инженер at the Staff Software Engineer level с годишно общо възнаграждение от $422,417. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ZipRecruiter е $243,072.

