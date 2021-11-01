Директория на компаниите
Zipcar
Zipcar Заплати

Заплатата в Zipcar варира от $27,975 общо възнаграждение годишно за Анализатор по киберсигурност в долния край до $253,980 за Главен на персонала в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zipcar. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $41.9K
Продуктов мениджър
Median $175K
Бизнес операции
$65.2K

Главен на персонала
$254K
Анализатор на данни
$143K
Специалист по данни
$131K
Продуктов дизайнер
$185K
Анализатор по киберсигурност
$28K
Мениджър на софтуерно инженерство
$235K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zipcar е Главен на персонала at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $253,980. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zipcar е $142,800.

