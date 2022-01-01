Директория на компаниите
Zip Co
Zip Co Заплати

Заплатата в Zip Co варира от $23,460 общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $247,755 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zip Co. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $90.3K

Backend софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $79.1K
Бизнес анализатор
$150K

Анализатор на данни
$43.2K
Специалист по данни
$248K
Финансов анализатор
$23.5K
Продуктов дизайнер
$164K
Рекрутър
$194K
Мениджър на софтуерно инженерство
$133K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zip Co е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $247,755. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zip Co е $132,760.

