Zions Bancorporation Заплати

Заплатата в Zions Bancorporation варира от $35,323 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $236,175 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zions Bancorporation. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $100K

Full-Stack софтуерен инженер

Специалист по данни
Median $118K
Информационен технолог (ИТ)
Median $108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Бизнес анализатор
Median $80K
Бизнес операции
$68.3K
Мениджър на бизнес операции
$80.4K
Обслужване на клиенти
$35.3K
Инвестиционен банкер
$70.4K
Продуктов мениджър
$236K
Програмен мениджър
$156K
Най-високо платената позиция в Zions Bancorporation е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $236,175. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zions Bancorporation е $90,200.

