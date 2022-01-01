Директория на компаниите
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Заплати

Заплатата в Zimmer Biomet варира от $50,736 общо възнаграждение годишно за Мениджър на технически програми в долния край до $197,985 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zimmer Biomet. Последно актуализирано: 11/14/2025

Механичен инженер
Median $100K

Инженер по качество

Продажби
Median $85K
Биомедицински инженер
$124K

Бизнес анализатор
Median $105K
Специалист по данни
$78.4K
Продуктов дизайнер
$66.1K
Мениджър на продуктовия дизайн
$177K
Софтуерен инженер
$198K
Мениджър на софтуерно инженерство
$102K
Мениджър на технически програми
$50.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zimmer Biomet е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $197,985. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zimmer Biomet е $101,000.

