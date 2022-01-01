Директория на компаниите
Zillow Заплати

Заплатата в Zillow варира от $69,000 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $493,852 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zillow. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Специалист по данни
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Продуктов мениджър
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Мениджър на софтуерно инженерство
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Продуктов дизайнер
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX дизайнер

Мениджър на технически програми
P4 $268K
P5 $261K
Бизнес анализатор
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Анализатор на бизнес интелигентност

Маркетинг
P3 $122K
P4 $200K
Програмен мениджър
Median $145K
Продажби
P3 $133K
P4 $165K
Финансов анализатор
Median $120K
Мениджър на бизнес операции
Median $160K
Информационен технолог (ИТ)
Median $147K
Рекрутър
Median $160K
УИкс изследовател
Median $155K
Анализатор на данни
Median $118K
Мениджър на науката за данни
Median $320K
Правен
Median $160K
Счетоводител
Median $69K

Технически счетоводител

Административен асистент
$103K
Бизнес операции
$113K
Бизнес развитие
$132K
Обслужване на клиенти
$83.3K
Човешки ресурси
$210K
Маркетингови операции
$192K
Проектен мениджър
$140K
Операции с приходи
$121K
Анализатор по киберсигурност
$307K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Zillow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Zillow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Zillow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zillow е Софтуерен инженер at the P6 level с годишно общо възнаграждение от $493,852. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zillow е $174,938.

