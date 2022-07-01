Директория на компаниите
Zilliant
Zilliant Заплати

Заплатата в Zilliant варира от $98,980 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $171,638 за Успех на клиентите в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zilliant. Последно актуализирано: 11/14/2025

Бизнес анализатор
$99K
Успех на клиентите
$172K
Софтуерен инженер
$165K

Липсва вашата длъжност?

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zilliant е Успех на клиентите at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $171,638. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zilliant е $165,051.

