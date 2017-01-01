Директория на компаниите
Zeno Health
    За нас

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    Уебсайт
    2017
    Година на основаване
    5
    Брой служители
    $0-$1M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Други ресурси