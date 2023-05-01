Директория на компаниите
ZenBusiness
ZenBusiness Заплати

Заплатата в ZenBusiness варира от $105,470 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $175,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ZenBusiness. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $175K

Фул-стак софтуер инженер

Аналитик данни
$131K
Маркетинг
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Продуктов мениджър
$154K
Програмен мениджър
$159K
Проектен мениджър
$150K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ZenBusiness е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $175,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ZenBusiness е $152,236.

