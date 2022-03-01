Директория на компаниите
Z Holdings
Z Holdings Заплати

Заплатата в Z Holdings варира от $43,619 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $74,625 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Z Holdings. Последно актуализирано: 11/27/2025

Продуктов дизайнер
$43.6K
Софтуерен инженер
$74.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Z Holdings е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $74,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Z Holdings е $59,122.

