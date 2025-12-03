Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Yext варира от $148K на year за T2 до $263K на year за T5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $152K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yext. Последна актуализация: 12/3/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yext, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност
