Средното общо възнаграждение за Бизнес развитие in United States в Yext варира от $76.4K до $107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yext. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$82.8K - $100K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$76.4K$82.8K$100K$107K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Yext, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес развитие в Yext in United States е с годишно общо възнаграждение от $106,720. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yext за позицията Бизнес развитие in United States е $76,360.

