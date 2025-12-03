Директория на компаниите
Yellow.ai
Yellow.ai Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in India в Yellow.ai варира от ₹612K до ₹837K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yellow.ai. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$7.5K - $8.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yellow.ai?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Yellow.ai in India е с годишно общо възнаграждение от ₹837,299. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yellow.ai за позицията Продуктов дизайнер in India е ₹611,592.

Други ресурси

