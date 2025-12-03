Директория на компаниите
Yellow Card App
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in South Africa в Yellow Card App варира от ZAR 466K до ZAR 662K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yellow Card App. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$30.2K - $34.4K
South Africa
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yellow Card App?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Yellow Card App in South Africa е с годишно общо възнаграждение от ZAR 662,461. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yellow Card App за позицията Софтуерен инженер in South Africa е ZAR 465,968.

Други ресурси

