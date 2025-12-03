Директория на компаниите
Yellow Card App
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in Nigeria в Yellow Card App варира от NGN 7.58M до NGN 11M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yellow Card App. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yellow Card App?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Yellow Card App in Nigeria е с годишно общо възнаграждение от NGN 10,995,411. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yellow Card App за позицията Обслужване на клиенти in Nigeria е NGN 7,576,669.

