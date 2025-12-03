Директория на компаниите
YCharts
Средното общо възнаграждение за Продажби in United States в YCharts варира от $41.5K до $58K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на YCharts. Последна актуализация: 12/3/2025

$45K - $54.5K
United States
$41.5K$45K$54.5K$58K
Какви са кариерните нива в YCharts?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в YCharts in United States е с годишно общо възнаграждение от $58,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в YCharts за позицията Продажби in United States е $41,500.

