Директория на компаниите
YCH Group
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Проектен мениджър

  • Всички заплати в Проектен мениджър

YCH Group Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Indonesia в YCH Group варира от IDR 296.03M до IDR 429.6M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на YCH Group. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Проектен мениджър заявки в YCH Group за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в YCH Group?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Проектен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в YCH Group in Indonesia е с годишно общо възнаграждение от IDR 429,604,673. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в YCH Group за позицията Проектен мениджър in Indonesia е IDR 296,030,110.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за YCH Group

Свързани компании

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Databricks
  • Google
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.