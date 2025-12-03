Директория на компаниите
YAZIO
YAZIO Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in Germany в YAZIO варира от €47.2K до €66K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на YAZIO. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$58.9K - $71.3K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$54.3K$58.9K$71.3K$75.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в YAZIO?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в YAZIO in Germany е с годишно общо възнаграждение от €65,969. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в YAZIO за позицията Продуктов дизайнер in Germany е €47,202.

