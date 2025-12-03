Директория на компаниите
Yara International
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yara International. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$74.6K - $86.7K
Belgium
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$68.9K$74.6K$86.7K$96.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yara International?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Yara International in Belgium е с годишно общо възнаграждение от €83,823. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yara International за позицията Бизнес анализатор in Belgium е €59,873.

Други ресурси

