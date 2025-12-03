Директория на компаниите
Yanolja
Yanolja Мениджър на технически програми Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in Korea, South в Yanolja варира от ₩106.63M до ₩149.28M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yanolja. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$81K - $94.2K
Korea, South
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$74.8K$81K$94.2K$105K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yanolja?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Yanolja in Korea, South е с годишно общо възнаграждение от ₩149,276,641. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yanolja за позицията Мениджър на технически програми in Korea, South е ₩106,626,172.

