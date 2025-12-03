Директория на компаниите
Yanolja
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Yanolja Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Korea, South в Yanolja варира от ₩47.91M до ₩65.59M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yanolja. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$36.4K - $43.2K
Korea, South
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$33.6K$36.4K$43.2K$46K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Софтуерен инженер заявки в Yanolja за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Yanolja?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Yanolja in Korea, South е с годишно общо възнаграждение от ₩65,589,131. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yanolja за позицията Софтуерен инженер in Korea, South е ₩47,908,583.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Yanolja

Свързани компании

  • PayPal
  • Facebook
  • Tesla
  • SoFi
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanolja/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.