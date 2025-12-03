Директория на компаниите
Yanolja
Yanolja Анализатор по киберсигурност Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Yanolja варира от $90K до $131K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yanolja. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$103K - $118K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$90K$103K$118K$131K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Yanolja е с годишно общо възнаграждение от $131,111. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yanolja за позицията Анализатор по киберсигурност е $90,000.

