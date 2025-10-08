Възнаграждението за Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер in Moscow Metro Area в Yandex варира от RUB 1.9M на year за G14 до RUB 4.8M на year за G17. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 2.58M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yandex. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
G14
RUB 1.9M
RUB 1.87M
RUB 38K
RUB 0
G15
RUB 2.35M
RUB 2.2M
RUB 51.1K
RUB 98.2K
G16
RUB 3.37M
RUB 3.01M
RUB 2.3K
RUB 358K
G17
RUB 4.8M
RUB 4.37M
RUB 0
RUB 428K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.