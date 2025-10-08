Възнаграждението за Машин лърнинг инженер in Serbia в Yandex варира от $47.8K на year за G15 до $142K на year за G18. Медианният year пакет за възнаграждение in Serbia възлiza на $80.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yandex. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
G14
$ --
$ --
$ --
$ --
G15
$47.8K
$47.8K
$0
$0
G16
$79.7K
$67.3K
$273
$12K
G17
$90.1K
$78.4K
$0
$11.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.