Директория на компаниите
Yandex
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Дейта инженер

  • Moscow Metro Area

Yandex Дейта инженер Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Дейта инженер in Moscow Metro Area в Yandex варира от RUB 2.94M на year за G15 до RUB 5.16M на year за G17. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yandex. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
G14
(Начално ниво)
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
G15
RUB 2.94M
RUB 2.54M
RUB 35K
RUB 361K
G16
RUB 3.72M
RUB 3.32M
RUB 0
RUB 406K
G17
RUB 5.16M
RUB 4.86M
RUB 0
RUB 302K
Виж 4 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

RUB 13.46M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от RUB 2,523 хил.+ (понякога RUB 2,5230 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Yandex, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Дейта инженер в Yandex in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 5,628,583. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yandex за позицията Дейта инженер in Moscow Metro Area е RUB 3,069,314.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Yandex

Свързани компании

  • InvestCloud
  • Cashfree
  • Xendit
  • PayU
  • Q4
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси