Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in Moscow Metro Area в Yandex варира от RUB 1.92M на year за G14 до RUB 8.38M на year за G18. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 3.62M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yandex. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
G14
RUB 1.92M
RUB 1.84M
RUB 27.3K
RUB 57.1K
G15
RUB 2.76M
RUB 2.54M
RUB 90.6K
RUB 129K
G16
RUB 4.45M
RUB 3.91M
RUB 127K
RUB 411K
G17
RUB 6.12M
RUB 5.07M
RUB 222K
RUB 832K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.