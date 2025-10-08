Директория на компаниите
Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in Greater Minsk в Yandex варира от BYN 43.4K на year за G14 до BYN 209K на year за G17. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Minsk възлiza на BYN 94K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yandex. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
G14
(Начално ниво)
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
Виж 4 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Yandex, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Yandex in Greater Minsk е с годишно общо възнаграждение от BYN 209,360. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yandex за позицията Бекенд софтуер инженер in Greater Minsk е BYN 84,606.

Други ресурси