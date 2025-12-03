Директория на компаниите
Yalo
Yalo Мениджър на продуктовия дизайн Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на продуктовия дизайн in Colombia в Yalo варира от COP 211.13M до COP 295.07M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yalo. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$57.6K - $69.8K
Colombia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yalo?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на продуктовия дизайн в Yalo in Colombia е с годишно общо възнаграждение от COP 295,067,845. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yalo за позицията Мениджър на продуктовия дизайн in Colombia е COP 211,126,131.

