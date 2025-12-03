Директория на компаниите
Yalo
Yalo Копирайтър Заплати

Средното общо възнаграждение за Копирайтър in Brazil в Yalo варира от R$73K до R$106K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yalo. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$15.3K - $17.4K
Brazil
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yalo?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Копирайтър в Yalo in Brazil е с годишно общо възнаграждение от R$106,337. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yalo за позицията Копирайтър in Brazil е R$72,994.

Други ресурси

