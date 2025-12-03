Директория на компаниите
Yale University
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Yale University възлиза на $80K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yale University. Последна актуализация: 12/3/2025

Средна заплата
company icon
Yale University
Software Engineer
New Haven, CT
Общо годишно
$80K
Ниво
1
Основна
$80K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Yale University?
Последни подадени заплати
Допринеси

Включени длъжности

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Yale University in United States е с годишно общо възнаграждение от $105,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yale University за позицията Софтуерен инженер in United States е $65,000.

