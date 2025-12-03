Директория на компаниите
Yalantis
Yalantis Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Ukraine в Yalantis варира от UAH 984K до UAH 1.43M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yalantis. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$27K - $30.7K
Ukraine
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yalantis?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Yalantis in Ukraine е с годишно общо възнаграждение от UAH 1,434,194. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yalantis за позицията Човешки ресурси in Ukraine е UAH 984,489.

