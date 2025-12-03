Директория на компаниите
Yadro
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Проектен мениджър

  • Всички заплати в Проектен мениджър

Yadro Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Russia в Yadro варира от RUB 736K до RUB 1.07M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yadro. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$10.8K - $12.3K
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$9.4K$10.8K$12.3K$13.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Проектен мениджър заявки в Yadro за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Yadro?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Проектен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Yadro in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 1,071,635. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yadro за позицията Проектен мениджър in Russia е RUB 735,614.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Yadro

Свързани компании

  • PayPal
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.