Директория на компаниите
XPO Logistics
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

XPO Logistics Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United States в XPO Logistics възлиза на $142K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на XPO Logistics. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Общо годишно
$142K
Ниво
L4
Основна
$123K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$19K
Години в компанията
4 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в XPO Logistics in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в XPO Logistics за позицията Специалист по данни in United States е $142,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за XPO Logistics

Свързани компании

  • Echo Global Logistics
  • JB Hunt
  • Merrill Lynch
  • EPAM Systems
  • Northrop Grumman
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси