Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Xperi варира от $107K до $155K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xperi. Последна актуализация: 10/29/2025

Средно общо възнаграждение

$121K - $140K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$107K$121K$140K$155K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Xperi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Xperi in United States е с годишно общо възнаграждение от $154,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xperi за позицията Архитект на решения in United States е $106,600.

