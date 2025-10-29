Директория на компаниите
Xperi
Xperi Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in India в Xperi възлиза на ₹6.5M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xperi. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹6.5M
Ниво
SDM 3
Основна
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Бонус
₹780K
Години в компанията
2 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в Xperi?
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Xperi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Xperi in India е с годишно общо възнаграждение от ₹8,296,672. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xperi за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in India е ₹6,848,115.

Други ресурси