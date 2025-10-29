Директория на компаниите
Xperi
Xperi Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in Germany в Xperi варира от €92.8K до €130K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xperi. Последна актуализация: 10/29/2025

Средно общо възнаграждение

€101K - €122K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€92.8K€101K€122K€130K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Xperi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Xperi in Germany е с годишно общо възнаграждение от €129,647. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xperi за позицията Продуктов мениджър in Germany е €92,765.

