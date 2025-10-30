Директория на компаниите
XPENG Motors 小鹏汽车
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

XPENG Motors 小鹏汽车 Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Netherlands в XPENG Motors 小鹏汽车 варира от €43.3K до €60.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на XPENG Motors 小鹏汽车. Последна актуализация: 10/30/2025

Средно общо възнаграждение

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Продажби заявки в XPENG Motors 小鹏汽车 за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands е с годишно общо възнаграждение от €60,264. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в XPENG Motors 小鹏汽车 за позицията Продажби in Netherlands е €43,266.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за XPENG Motors 小鹏汽车

Свързани компании

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси