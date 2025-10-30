XPENG Motors 小鹏汽车 Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Netherlands в XPENG Motors 小鹏汽车 варира от €43.3K до €60.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на XPENG Motors 小鹏汽车. Последна актуализация: 10/30/2025

Средно общо възнаграждение €46.4K - €54.6K Netherlands Обичаен диапазон Възможен диапазон €43.3K €46.4K €54.6K €60.3K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в XPENG Motors 小鹏汽车 ?

