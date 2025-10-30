XPENG Motors 小鹏汽车 Хардуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Хардуерен инженер in China в XPENG Motors 小鹏汽车 варира от CN¥245K до CN¥348K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на XPENG Motors 小鹏汽车. Последна актуализация: 10/30/2025

Средно общо възнаграждение CN¥279K - CN¥330K China Обичаен диапазон Възможен диапазон CN¥245K CN¥279K CN¥330K CN¥348K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в XPENG Motors 小鹏汽车 ?

