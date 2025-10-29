Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in Brazil в XP възлиза на R$591K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на XP. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Общо годишно
R$591K
Ниво
L5
Основна
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$391K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в XP?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в XP in Brazil е с годишно общо възнаграждение от R$1,055,554. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в XP за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Brazil е R$533,892.

