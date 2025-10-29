Директория на компаниите
Xometry
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • УИкс изследовател

  • Всички заплати в УИкс изследовател

Xometry УИкс изследовател Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на УИкс изследовател in United States в Xometry възлиза на $158K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xometry. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Общо годишно
$158K
Ниво
Staff
Основна
$140K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$7.5K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани УИкс изследовател оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в Xometry in United States е с годишно общо възнаграждение от $171,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xometry за позицията УИкс изследовател in United States е $157,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Xometry

Свързани компании

  • 2U
  • Echo Global Logistics
  • CME Group
  • Tradeweb
  • Chubb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси