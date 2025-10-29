Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Xilinx варира от $153K на year за E3 до $362K на year за E8. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $280K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xilinx. Последна актуализация: 10/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Xilinx, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)