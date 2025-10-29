Xero УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in Australia в Xero варира от A$87.8K до A$120K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero. Последна актуализация: 10/29/2025

Средно общо възнаграждение A$94K - A$114K Australia Обичаен диапазон Възможен диапазон A$87.8K A$94K A$114K A$120K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още УИкс изследовател заявки в Xero за да отключим! Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност! 💰 Виж всички Заплати 💪 Допринеси Вашата заплата

+ A$89.4K + A$137K + A$30.8K + A$53.9K + A$33.9K Don't get lowballed

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Xero ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани УИкс изследовател оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.