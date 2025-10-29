Директория на компаниите
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero. Последна актуализация: 10/29/2025

Средно общо възнаграждение

A$165K - A$196K
Australia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
A$153KA$165KA$196KA$209K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Xero in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$209,032. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xero за позицията Архитект на решения in Australia е A$152,685.

