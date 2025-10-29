Директория на компаниите
Xero
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Xero Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in Canada в Xero възлиза на CA$201K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$201K
Ниво
hidden
Основна
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Бонус
CA$0
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Xero?
Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Xero in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$233,126. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xero за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Canada е CA$200,900.

Други ресурси