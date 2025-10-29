Xero Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Singapore в Xero варира от SGD 99.1K до SGD 135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero. Последна актуализация: 10/29/2025

Средно общо възнаграждение SGD 106K - SGD 128K Singapore Обичаен диапазон Възможен диапазон SGD 99.1K SGD 106K SGD 128K SGD 135K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продажби заявки в Xero за да отключим! Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност! 💰 Виж всички Заплати 💪 Допринеси Вашата заплата

+ SGD 75.5K + SGD 116K + SGD 26K + SGD 45.5K + SGD 28.6K Don't get lowballed

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Xero ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.