Средното общо възнаграждение за Продажби in Singapore в Xero варира от SGD 99.1K до SGD 135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero. Последна актуализация: 10/29/2025

Средно общо възнаграждение

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Xero in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 135,199. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xero за позицията Продажби in Singapore е SGD 99,068.

Други ресурси