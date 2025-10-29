Възнаграждението за Продуктов мениджър in New Zealand в Xero варира от NZ$148K на year за Product Manager до NZ$201K на year за Lead Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in New Zealand възлiza на NZ$158K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero. Последна актуализация: 10/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)