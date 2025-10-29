Директория на компаниите
Xero
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Xero Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in New Zealand в Xero варира от NZ$148K на year за Product Manager до NZ$201K на year за Lead Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in New Zealand възлiza на NZ$158K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Xero.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Xero in New Zealand е с годишно общо възнаграждение от NZ$200,960. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Xero за позицията Продуктов мениджър in New Zealand е NZ$157,200.

Други ресурси