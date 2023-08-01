Директория на компаниите
X1 Card Заплати

Медианната заплата на X1 Card е $150,750 за Продуктов дизайнер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на X1 Card. Последно актуализирано: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продуктов дизайнер
$151K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в X1 Card е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $150,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в X1 Card е $150,750.

