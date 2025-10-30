Директория на компаниите
X-Team
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

X-Team Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Brazil в X-Team възлиза на R$542K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на X-Team. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Общо годишно
R$542K
Ниво
Senior
Основна
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$13.8K
Години в компанията
0 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в X-Team in Brazil е с годишно общо възнаграждение от R$620,663. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в X-Team за позицията Софтуерен инженер in Brazil е R$543,425.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за X-Team

Свързани компании

  • PayPal
  • Tesla
  • Spotify
  • Snap
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси